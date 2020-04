Portræt: Hun er vild med Egebjerg

Der er faktisk meget hyggeligt på Krista Clausens kontor på Egebjerg skole. Trods kimende telefoner, folk der lige kigger ind med spørgsmål og en lidt trist pige fra 0. klasse, som sidder i sofaen og venter på, at blive hentet af mormor, fordi pigen har fået ondt i halsen, så skaber de tændte stearinlys, grønne planter, fotografier og malerier mere en følelse af, at sidde i en stue i et privat hjem, end at være på ”inspektørens kontor”.