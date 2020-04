Sender kunder væk med megafon

Se billedserie Søren With må jævnligt bruge den til lejligheden indkøbte megafon, når han skal bede kunder om at forlade Burger Hjørnets grund, hvor der ikke må spises mad eller is - uanset afstanden mellem kunderne. Foto: Helene Nielsen

Nordvestnyt - 20. april 2020 kl. 11:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række af de forretningsdrivende på Lyngen, er uforstående over, at der fortsat er forbud mod udeservering på grund af covid-19. De mener ikke et forbud giver nogen sundhedsmæssig god mening. De utilfredse restauratører er blandt andre Ole Lind fra restaurant Strandlyst og Søren With fra Burgerhjørnet, som er gået sammen om en fælles udmelding.

- Jeg havde håbet på, at der ville blive lempet for reglerne for udeservering, da statsministeren forleden gav tilladelse til at frisører, kørelærere og andre små erhvervsdrivende må åbne op for kunder, siger Søren With.

Må ikke spise is eller mad på grunden Han er frustreret over, at kunderne på Burgerhjørnet gerne må stå i kø med to meters mellemrum og købe is og mad, men de må efterfølgende ikke stå med to meters afstand på forretningens flere end 1000 kvadratmeter store grund, og spise isen eller maden.

- Hvis der kommer to håndværkere og bestiller burgere, må de ikke sætte sig ved et bord i det fri med to meters afstand, men de må gerne sidde inde i deres bil med en halv meters afstand og spise. Det er ikke logisk, siger Søren With.

Han har indkøbt en megafon, så han på meget travle dage kan gå ud og råbe til kunderne, at de ikke må opholde sig på området.

- Jeg gør det med tårer i øjnene, og beder kunderne gå en tur på sommerhusvejene, mens de spiser isen i stedet. Men jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvorfor der ikke kan lempes på reglerne, siger Søren With.

Muligheder for fornuftig udeservering Ole Lind på restaurant Strandlyst forsøger sig i denne tid med take-away, men ville også gerne kunne lade sine kunder benytte nogle af de 2-300 udendørs siddepladser, restauranten råder over.

- Vi kunne snildt lade folk sidde og spise med fire meters mellemrum, hvis det skulle være. Der er rigtig mange muligheder for at lave fornuftig udeservering med forsvarlige retningslinjer, så det ville være mindst lige så sikkert, som at lukke de mange kunder ind i Brugsen eller Bauhaus, siger Ole Lind.