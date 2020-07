Uheld med lastbil spærrer hovedvej

Efter et færdselsuheld er rute 21 ved Odsherredvej spærret for nordgående trafik, melder Midt- og Vestsjællands Politiet ved 1923-tiden.

Politiet fortæller, at det drejer sig om en lastbil, der er kørt ind i autoværnet og har kilet sig fast.

I øjeblikket venter man på, at en kranvogn henter lastbilen.

Politiet råder trafikanter til at køre af ved afkørsel 20, hvis de skal mod nord.

Politiet forventer, at vejen bliver åbnet igen omkring klokken 21.

Ingen er kommet tilskade ved uheldet.